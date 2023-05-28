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28 Mayıs 2023 Pazar 17:13:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 17:13:00

YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama

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YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. Yener, "Şu ana kadar bize yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.

Ahmet Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Şu ana kadar bize yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır.

Etiketler : YSK AHMET YENER SEÇİM AÇIKLAMA
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