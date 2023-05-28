28 Mayıs 2023 Pazar 17:13:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 17:13:00
YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. Yener, "Şu ana kadar bize yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır" dedi.
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.
Ahmet Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Şu ana kadar bize yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır.
- Seçim yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
- Seçime yönelik uygulanan yayın yasağı sona erdi
- Külliye'de bir ilk! Hazırlıklar tamamlandı
- İlk seçimde kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı oy dağılımı nasıl?
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama
- Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama... Sandıklara sahip çıkın