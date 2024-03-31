YSK Başkanı Yener: Veri akışı devam ediyor

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla sandıkların %51.2'si açılmış bulunmaktadır, veri akışı devam ediyor. Tüm Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



Bugün son açıklamamız bu şekildedir. Yarın genel bir değerlendirme sonuçlara göre yapabiliriz.