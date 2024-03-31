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YSK Başkanı Yener: Veri akışı devam ediyor
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31 Mart 2024 Pazar 22:44:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 22:44:00

YSK Başkanı Ahmet Yener: Veri akışı devam ediyor

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu. Yener, Seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Şu an itibarıyla sandıkların %51.2'si açılmış bulunmaktadır, veri akışı devam ediyor." dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla sandıkların %51.2'si açılmış bulunmaktadır, veri akışı devam ediyor. Tüm Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"BUGÜN SON AÇIKLAMAMIZ BU ŞEKİLDEDİR"

Bugün son açıklamamız bu şekildedir. Yarın genel bir değerlendirme sonuçlara göre yapabiliriz.

Etiketler : ysk yüksek seçim kurulu ahmet yener yerel seçim
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