YSK Başkanı Yener: Veri akışı devam ediyor

YSK Başkanı Ahmet Yener: Veri akışı devam ediyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu. Yener, Seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Şu an itibarıyla sandıkların %51.2'si açılmış bulunmaktadır, veri akışı devam ediyor." dedi.
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.
Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla sandıkların %51.2'si açılmış bulunmaktadır, veri akışı devam ediyor. Tüm Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Bugün son açıklamamız bu şekildedir. Yarın genel bir değerlendirme sonuçlara göre yapabiliriz.