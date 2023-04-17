Sandık ve seçmen sayılarını açıkladı

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17 Nisan 2023 Pazartesi 13:25:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 13:25:00

YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941

Kaynak: AA

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YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını bildirdi.

Etiketler : ysk ahmet yener seçim
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