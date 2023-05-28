YSK Başkanı Ahmet Yener: Oyların yüzde 54.60'ı sayıldı
YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin "Oyların yüzde 54.60'ı sayıldı; Erdoğan yüzde 54.47, Kılıçdaroğlu yüzde 45.53." dedi.
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.
YSK Başkanı Yener, "(Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu) Şu an itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54,47, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,53 oy oranına sahip." dedi.
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