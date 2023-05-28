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28 Mayıs 2023 Pazar 19:26:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 19:26:00

YSK Başkanı Ahmet Yener: Oyların yüzde 54.60'ı sayıldı

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YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin "Oyların yüzde 54.60'ı sayıldı; Erdoğan yüzde 54.47, Kılıçdaroğlu yüzde 45.53." dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.

YSK Başkanı Yener, "(Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu) Şu an itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54,47, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,53 oy oranına sahip." dedi.

Etiketler : ysk ahmet yener açıklama
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