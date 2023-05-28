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28 Mayıs 2023 Pazar 20:01:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 20:01:00

YSK Başkanı Yener: Oyların yüzde 75,42'si sayıldı

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda kullanılan oyların yüzdelik oranı ile veri girişlerine yönelik son durumu paylaştı. Yener; "Oyların yüzde 75,42'si sayıldı" dedi.

Yener, YSK'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 76,41, yurt dışında ise yüzde 42,01, yurt içi ve yurt dışı toplam açılan sandık oranımız yüzde 75,42'dir." ifadesini kullandı.

Tüm verilerin anlık siyasi partilerle paylaşıldığını dile getiren Yener, şunları kaydetti:

"An itibarıyla yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53,35, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46,65. Yurt dışında ise Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 60,75, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 39,25'tir. Genel, yurt dışı ve yurt içi oyların toplamında ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan an itibarıyla yüzde 53,41, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,59 oy oranına sahiptir. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarının ilanının beklenilmesini kamuoyuna arz ederiz."

Veri akışlarının YSK'de siyasi parti temsilcileri tarafından da takip edildiğini vurgulayan Yener, "Geçici sonuçlar açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşların sonucu beklemesini rica ederiz. Veri akışında problem yoktur, siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : son dakika ahmet yener seçim
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