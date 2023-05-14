VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu çark etti: İnancım gereği öyle dedim
Bakan Koca: Seçimlerde 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlandı
Fatih Erbakan: Açıklanan sonuçlara göre milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz
Çorum'un asırlık çınarları oylarını kullandı
İspanya'da şampiyon Barcelona
Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışı oylarla ilgili açıklama
14 Mayıs 2023 Pazar 23:55:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 23:55:00

YSK Başkanı Yener: Toplam açılan sandık oranı yüzde 69.12'dir! Sisteme veri girişi devam etmekte

ABONE OL

YYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener seçim ile ilgili son durumu açıkladı. Yener; "Toplam açılan sandık oranı %69.12'dir. Sisteme veri girişi devam etmekte. Herhangi bir sorun bulunmuyor" dedi.

Ahmet Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle; Şu anda açılan sandık oranı YSK'nın sisteminde yurt içinde 71.64, yurt dışında toplam 18.76, toplam açılma oranı 69.12'dir. Şu anda veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimiz veri girişlerini izlemekte. Veri girişinde aksama söz konusu değildir. Herhangi bir gecikme söz konusu değildir.

Yener, gün içerisinde tüm sandıklar açıldığı zaman gayri resmi sonuçların paylaşılacağını aktardı.

Etiketler : 2023 seçim sonuçları ysk sandık oranı
Sevdikçe güzelleşiyorum

Sevdikçe güzelleşiyorum
Neşet Ertaş hayatımı değiştirdi

Neşet Ertaş hayatımı değiştirdi
Şarkı öncesi pırlanta bakımı

Şarkı öncesi pırlanta bakımı
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Hande Erçel: Gözü kara biriyim

Hande Erçel: Gözü kara biriyim
Seyirciyle ilk buluşma

Seyirciyle ilk buluşma
Siyah şıklık

Siyah şıklık
Ameliyat sonrası ilk görüntü

Ameliyat sonrası ilk görüntü
"Evde patron Serap"

"Evde patron Serap"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX