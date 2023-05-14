YSK Başkanı Yener: Toplam açılan sandık oranı yüzde 69.12'dir! Sisteme veri girişi devam etmekte

Ahmet Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle; Şu anda açılan sandık oranı YSK'nın sisteminde yurt içinde 71.64, yurt dışında toplam 18.76, toplam açılma oranı 69.12'dir. Şu anda veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimiz veri girişlerini izlemekte. Veri girişinde aksama söz konusu değildir. Herhangi bir gecikme söz konusu değildir.

Yener, gün içerisinde tüm sandıklar açıldığı zaman gayri resmi sonuçların paylaşılacağını aktardı.