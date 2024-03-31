YSK Başkanı Ahmet Yener: Yayın yasağı kaldırılmıştır
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim yasaklarına ilişkin açıklama yaptı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.YASAĞINI DELEN VERİ GİRİŞİNDE BULUNAN YAYIN KANALLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
YSK Başkanı Yener, "Yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığıyla suç duyurusunda bulunacağız." ifadesini kullandı.