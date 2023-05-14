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14 Mayıs 2023 Pazar 22:45:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 22:45:00

YSK Başkanı Ahmet Yener: Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle paylaşılmaktadır

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YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. Ahmet Yener: "Şu an itibariyle yurt içerisinde yüzde 47,08 yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçekleşmiştir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır." dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener: "YSK'nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır." dedi.

Ayrıntılar geliyor.

Etiketler : yener son dakika seçim
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