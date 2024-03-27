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27 Mart 2024 Çarşamba 09:31:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 09:31:00

YRP'de istifa depremi! Toplu şekilde AK Parti'ye geçtiler

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2024 Türkiye yerel seçimlerine sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Şanlıurfa'da, aralarında il başkan yardımcılarının bulunduğu 37 Yeniden Refah Partisi üyesi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nde çözülmeler devam ediyor. Partilerinden istifa eden İl Başkan Yardımcıları Veli Çelik ve Murat Dikmen, İl Gençlik Kolları yönetiminden Osman Çelik ve İzzet Çelik, Ferudun Akbaş, Fatih Çetin, Azad Sadak, Mehmet Çoban, Mustafa Dörtkardeş, Hüseyin Dörtkardeş, Ahmet Sadak, Mevlit Öztürk, Emirhan Akbaş, Mehmet Akan, Ömer Çelik, Mehmet Çelik, Ahmet Çelik ve çok sayıda partili AK Parti'ye geçti.

ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

AK Parti Şanlıurfa MKYK Üyesi geçmiş dönem Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yine geçmiş dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekillerinden Mahmut Kaçar ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim irtibat ofisine gelen eski Yeniden Refah Partililer, Beyazgül'e desteklerini açıkladı. Yeni üyelerin partiye katılım rozetlerini takan Beyazgül, Şanlıurfa'nın farklı bölgelerinden destek için gelen herkese teşekkür ederek, "31 Mart'ta sandıklardan zaferle çıkacağız" dedi. İbrahim Halil Yıldız ise "Dün neysek bugün de o'yuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın da yanında durmaya devam edeceğiz. Liderimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

DEMOKRAT PARTİLİ 600 ÜYE AK PARTİ'YE GEÇTİ

Üsküdar Demokrat Parti İlçe Başkanı Ferman Erşahin ve 600 üyesiyle birlikte topluca partilerinden istifa ederek AK Parti Üsküdar teşkilatına katıldılar. AK Parti'ye katılan 600 üyeye Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğinde rozet takma töreni düzenlendi. İftar yemeğiyle başlayan program, katılımcıların kürsü konuşmasıyla devam etti. Ayrıca programın sonunda AK Parti'ye geçen üyelere, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen rozetlerini taktı.

Etiketler : ak parti yeniden refah partisi istifa
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