VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Altunsoy'dan Erbakan'a sert sözler: Rahmetli babası görse vicdan azabı çekerdi
Murat Kurum anket manipülasyonuna ateş püskürdü: Sokağa çıkacak halleri kalmayacak!
Chat GPT doktorların önüne geçti! 10 kat fark...
Mescid-i Aksa'da 150 bin kişilik teravih! İsrail'in engellemeleri fayda etmedi
Hamza Dağ'ın Atatürk hayali: İzmir'i muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız
Depremzede çocuklar 'Sıfır Atık' etkinliğine akın etti!
30 Mart 2024 Cumartesi 02:52:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 02:52:00

YRP kurucularından Mahmud Altunsoy, Fatih Erbakan'a tepki gösterdi: Rahmetli Erbakan hocam görseydi vicdan azabı çekerdi

ABONE OL

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) kurucularından Mahmud Altunsoy, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik değerlendirmesinde partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan'a sert tepki gösterdi. YRP'nin seçimlere Cumhur İttifakı'ndan ayrı olarak girmesini eleştiren Altunsoy, 'YRP'den ayrılanlarla parti kurmaya kalksan 3 parti çıkarırsın. Adam öğütme-harcama yerine döndü. Kırmak, dökmek, insanlara hakaret etmek. Bizim temelimizde yapımızda yok. Ama bugün fikrinizi beyan ettiğinizde hemen hakaretlerle karşılaşıyorsunuz. Bugünleri rahmetli (Necmettin) Erbakan hocam görseydi herhalde vicdan azabı çekerdi.' dedi. Altunsoy, geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah'ın CHP tarafından fonlandığını duyurmuştu.

31 Mart seçimlerine ittifaksız girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin perde arkasında CHP ile iş birliği yaptığı kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından partiden peş peşe istifa sesleri yükseldi.

"YENİDEN REFAH'I CHP FONLUYOR"

Geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi'ni CHP'nin fonladığını açıklayan parti kurucularından Mahmud Altunsoy, katıldığı bir televizyon programında YRP'de yaşanan savrulmaya dair önemli ifadeler kullandı.

"YRP ROTASINI ŞAŞTI"

Partinin rotasından şaştığının mesajını veren Altunsoy şunları söyledi:

YRP'den ayrılanlarla parti kurmaya kalksan 3 parti çıkarırsın. Adam öğütme-harcama yerine döndü.

Kırmak, dökmek, insanlara hakaret etmek. Bizim temelimizde yapımızda yok. Ama bugün fikrinizi beyan ettiğinizde hemen hakaretlerle karşılaşıyorsunuz.

Partimiz imamına kayığına bindirildi. İvedilikle bu yanlıştan dönülmeli.

"ERBAKAN GÖRSE VİCDAN AZABI ÇEKERDİ"

Saadet Partisi çizgisinden çıktı dedik, Yeniden Refah Partisi'ni kurduk. Ama bakıyoruz ki Allah sonumuzu hayır eylesin. Bugünleri rahmetli Erbakan hocam görseydi herhalde vicdan azabı çekerdi.

Etiketler : yeniden refah partisi fatih erbakan mahmud altunsoy 31 mart yerel seçimler necmettin erbakan
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX