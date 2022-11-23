YPG/PKK'lı teröristlerin katlettiği Ayşenur öğretmen Şırnak'taki okullarda törenle anıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Alkan ve tüm şehit öğretmenler için dua edildi.

Gazetecilere açıklama yapan Tetik, il genelinde 709 okulda şehit öğretmen Alkan için anma töreni düzenlediklerini söyledi.

Eğitimcilerin toplumun değeri olduğunu belirten Tetik, "Eğitimciler bu toplumun çimentosudur. Eğitimcileri hedef almak ancak terör örgütlerinin işidir. Onlar alçakça meslektaşımızı katlettiler ama milyonlarca Ayşenurlar yetiştireceğiz. Onların bu çirkin, alçak yüzlerini öğrencilerimize aktaracağız. Öğretmeni hedef almak alçaklıktır, terör örgütünü kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören sonunda öğrencilere lokma dağıtıldı.