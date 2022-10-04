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YPG/PKK, Aynularab'da silahlı kadrosuna katmak için kalp hastası kız çocuğunu kaçırdı
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04 Ekim 2022 Salı 17:23:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 17:23:00

YPG/PKK, Aynularab'da silahlı kadrosuna katmak için kalp hastası kız çocuğunu kaçırdı

Kaynak: AA

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Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Halep'e bağlı Aynularab ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki kalp hastası kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Terör örgütü YPG/PKK, silahlı kadrosu için işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor.

Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor El Ahmet yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Aynularab'a bağlı Helenç köyünden 15 yaşındaki Büşra E.K.B'yi kaçırdığını söyledi.

YPG/PKK'ya bağlı sözde "Devrimci Gençlik" terör grubunun kız çocuğunu bir hafta önce kaçırdığını belirten Ahmet, kaçırılan çocuğun kalp hastası olduğunu ifade etti.

Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

YPG/PKK, 2021 YILINDA 221 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, YPG/PKK'nın kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu "İç Asayiş Güçleri" adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içerisinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

Etiketler : terör örgütü pkk çocuk
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