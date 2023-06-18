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18 Haziran 2023 Pazar 17:25:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 17:25:00

YPG'nin sözde elebaşından itiraf: Operasyonları kabullendiler

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla tükenme noktasına gelen terör örgütü PKK/YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, Rusya ve İran'dan yakındı. 14-28 Mayıs seçimleri sonrası Rusya'nın kabul etmesiyle TSK'ya Suriye'de hava sahasının açıldığını, yoğun bir şekilde artık savaş uçaklarının da dahil olduğu operasyonlar karşısında Rusya, İran ve Suriye'nin etkisiz kaldığını söyleyen Müslim, "Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici. Türkiye'nin operasyonlarını herkes kabullenmiş" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı da nokta operasyonlarla hainlere peş peşe darbe indiriyor. Başarılı operasyonlarla büyük bir sıkıntıya giren terör örgütünde ciddi bir moral bozukluğu olduğu da ortaya çıktı.Köşeye sıkışan PKK/YPG terör örgütünün sözde elebaşları ise örgüt yandaşı yayın organlarında adeta ağlıyor.

Son olarak, 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi halinde "özgürleşeceklerini" iddia eden terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Salih Müslim'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

Müslim, Türkiye'nin terör örgütüne yönelik müdahalelerine karşı bölgedeki diğer devletlerin itiraz edemediğini söyledi.

"SADECE DRON DEĞİL SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN DE HAVA SAHASINI AÇMIŞLAR"

Rusya'nın Suriye'de Türkiye'nin savaş uçaklarıyla da operasyon yapmasına izin verdiğini ifade eden Müslim yaşadığı hayal kırıklığını, "Yalnız dronlar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna ile savaş, Batı'nın bundan dolayı yıllardır uyguladığı yaptırımlar, ambargolar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç" sözleriyle aktardı.

"OPERASYONLARA HİÇBİR SES ÇIKMAMASI GERÇEKTEN DİKKAT ÇEKİCİ

21 Haziran'da Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan yardımcılarının katılımıyla düzenlenecek Astana zirvesini işaret eden Müslim "Toplantıda neler kararlaştıracaklar bilmiyoruz ama bir bakıma susmuşlar. Bu yoğunluktaki operasyonlara hiçbir ses çıkmaması gerçekten dikkat çekici" dedi.

"TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARINI HERKES KABULLENMİŞ"

Teröristbaşı ayrıca "Dokuz Suriye askeri ölmüş, kimseden çıt çıkmıyor. Suriye rejimi bile ses çıkarmıyor. Ruslar da İran da bir şey demiyor. Susmuşlar, Türkiye'nin operasyonlarını herkes kabullenmiş" dedi.

Etiketler : salih müslim pkk/ypg suriye
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