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15 Şubat 2024 Perşembe 08:18:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 08:18:00

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Kaynak: AA

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Yozgat-Kayseri yolu Battal Köyü yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaparak devrildi. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) yönetimindeki 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaralı 19 vatandaşımızdan 15'inin durumu iyi olup, 4 vatandaşımızın durumu ise ciddiyetini korumaktadır." bilgisi verildi.

Etiketler : yozgat otobüs kaza
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