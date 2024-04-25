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25 Nisan 2024 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 12:30:00

Yozgat'ta 'kene' alarmı: Son bir haftada 255 vaka

Kaynak: İHA

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Yozgat'ta havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşandı. Şehirde son bir hafta içerisinde 255 kişi, vücuduna yapılan kene nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının sıkça görüldüğü Yozgat'ta ilkbahar mevsimiyle birlikte kene vakaları arttı.

Son bir hafta içerisinde 255 kişinin vücuduna kene yapışırken, vakaların en yoğun görüldüğü ilçe Saraykent oldu.

Kene vakaları nedeniyle Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2, Yozgat Şehir Hastanesi'nde ise 1 kişinin tedavisi sürüyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Doktoru Dilek Yılmaz, vatandaşları kene yapışmalarına karşı tedbirler almaları konusunda uyardı.

Vatandaşların açık renkli ve kapalı kıyafetler giymesi, pantolon paçalarını çorapların içerisine koymaları gerektiğini belirten Yılmaz, kırsal alandan dönüldükten sonra kıyafetlerin tamamen çıkarılması ve özellikle kasık bölgeleri, diz arkaları, kulak arkası ve ense ve saç diplerinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Eğer hastaya kırsalda kene temas ettiyse kendileri sağlık ocağına başvurmadan önce güvenli bir şekilde keneyi kendileri çıkarsınlar. Tabi ki bunu çıplak elle yapmayıp eldiven, bez veya poşet ile kenenin kafa kısmına en yakın yerden tutup keneyi çıkarsınlar. Kene tuttuktan sonra kendilerini 10 gün boyunca gözlemlemeliler. Ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, iştahsızlık, halsizlik gibi belirtilerin bir ya da birkaçı olursa o zaman hastaneye başvursunlar. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ölümcül bir hastalık ve bu nedenle vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını öneriyoruz"

Etiketler : kırım kongo kanamalı ateşi yozgat kene
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