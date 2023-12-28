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Yozgat'ta DEAŞ operasyonu
28 Aralık 2023 Perşembe 22:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 22:00:00

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu

Kaynak: AA

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Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : terör operasyonu DEAŞ tutuklamaları gözaltılar Yozgat
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