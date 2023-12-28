Yozgat'ta DEAŞ operasyonu
Kaynak: AA
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
- Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında karar çıktı
- Yozgat'ta DEAŞ operasyonu
- Bakanlar Özhaseki ve Ersoy, Hatay'da koordinasyon toplantısına katıldı
- Terör örgütü PKK'nın kirli ABD lobiciliği: 'Karar vericilerin eğitilmesi' hedefleniyor
- Türkiye 2023'te uluslararası temasların odak noktasıydı: "Diplomasinin merkezi haline geldi"