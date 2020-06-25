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25 Haziran 2020 Perşembe 22:08:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 22:08:00

Youtube'dan canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, TSK'Ya yönelik suçlamaları kaldırınca linç edilmeye başlandı

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Youtube'da gazetecilik yapan Cüneyt Özdemir canlı yayınında konuk ettiği ismin TSK'yı sivilleri öldürmekle suçladığı sözlerini kaldırdı.

Uzun süredir YouTube'da yaptığı yayınlarla adından söz ettiren gazeteci Cüneyt Özdemir, dünyanın farklı noktalarından farklı isimleri yayına alarak dünyanın nabzını izleyicilerine aktarıyor.

Yayınları takip edenler Amerika'dan Asya'ya farklı ülkelerin gündemlerinde ne olduğunu öğrenme imkanı buluyor.

Özdemir, son olarak Süleymaniye'de yaşayan Bestoon Khalid isimli bir gazeteciyi canlı yayınına konuk aldı.

ORADA NE KONUŞULUYOR

Süleymani'ye'den Türkiye'ye bilgi akışının sıfır olduğunu vurgulayan Özdemir, "Orada ne konuşuluyor" diye sordu.

Khalid ise bu sorunun üzerine terör örgütü PKK'nın servis ettiği yalanları söylemeye başladı.

TSK SİVİLLERİ VURUYOR YALANI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği Pençe Kaplan Operasyonu'nun gündemde olduğunu belirten Khalid, Türk askerini bölgede 3 günde 6 sivili öldürmekle suçladı.

Bestoon Khalid, "3 gündür en çok konuşulan konu, Türk medyasına gerçeği yansımıyor. Bu operasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden sivil vatandaşlar. Türkiye'nin PKK hedeflerini vurduğu operasyonların sonucunda 3 günde 6 tane sivil insan hayatını kaybetti" ifadeleriyle terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı.

MEHMETÇİK'E SUÇLAMA KALDIRILDI

Cüneyt Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalamak için PKK'lı teröristlerin ortaya attığı bu yalanların söylendiği kısımları videodan çıkardı.

Sosyal medyada PKK propagandası yapan hesaplar Cüneyt Özdemir'e yönelik linç kampanyası başlattı.

Özdemir, konunun haberleştirilmesi üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak şunları söyledi:

"Vatandaş gazeteciliğine örnek olarak yaptığımız dünyadan bağlantıların olduğu bir yayında Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ile ilgili sonradan 'teyit edemediğimiz' ve 'doğrulatamadığımız' bilgiler verdi. Avukatlarımızın uyarısı ile bu bölümü yayından kaldırmak zorunda kaldık.

"KALDIRDIĞIMIZ İÇİN BİZİ ELEŞTİREN MESLEKTAŞLARIM..."

Bizim bu bölümü kaldırdığımız için bizi eleştiren Türkiye sınırları içinde gazetecilik yapan meslektaşlarıma çok basit bir önerim var;buyrun bu haberleri kendi kanallarınızdan ya da hesaplarınızdan siz yayınlayın. Gazeteci arkadaşımız eminim hepinizin kanalına çıkıp anlatacaktır!"

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