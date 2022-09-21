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21 Eylül 2022 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 17:45:00

YouTube, AK Partili Özşavlı'nın "Ermeni soykırımı" iddialarını çürüttüğü videolara erişimi engelledi

Kaynak: AA

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AK Parti'nin tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, video paylaşım sitesi YouTube'un, sözde Ermeni soykırımı ile ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerine ilişkin bilinmeyenleri belgelerle anlattığı videolarını erişime kapattığını bildirdi.

AK Parti'nin tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu, basın toplantıları ve katıldığı televizyon programlarında "Ermeni soykırımı" olmadığını belgelerle açıkladığını; kişisel YouTube hesabındaki videolara "nefret ve şiddet söylemi" içerdiği gerekçesiyle erişim engeli getirildiğini söyledi.

Açıklamalarının yer aldığı videolarında nefret ve şiddet söylemi bulunmadığını dile getiren Özşavlı, "Herhangi bir topluluğu, kitleyi hedef alan bir açıklamam yok. Türkiye'de Ermenice bilen bir tarih doçenti ve gerek Amerikan gerek İngiliz arşivleri gerekse Ermenice belgeleri de kullanan biri olarak tüm açıklamalarımı belgelere dayandırırım. TBMM Genel Kurulundaki konuşmalarımda, basın toplantılarında gerekse ulusal kanallarda bu açıklamaları yapıyorum fakat YouTube özellikle Ermeni soykırımı olmadığına dair Ermenilerin tezlerini çürüten videolarıma erişimi engellemiş." dedi.

TBMM tarafından yayımlanan "Ermeni Terörizmi: Tehdit, Taktil, Tedhiş" adlı kitabında, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerine ilişkin bilinmeyenleri belgelerle gözler önüne serdiğini belirten Özşavlı, "Bu terör örgütlerinin 1975'ten 1983'e kadar 32 diplomatımızı ve diplomat yakınımızı şehit ettiği terör olaylarını hepimiz hatırlarız. Bununla ilgili İngiliz istihbarat belgeleri, CIA belgeleri ile Dışişleri Bakanlığı arşivinden oluşan muazzam bir kaynakça ile dünyadaki en kapsamlı eseri yazdım. YouTube, bununla ilgili basın açıklamalarımızı, televizyon programlarımızı içeren videoları dahi engellenmiş. YouTube'a şunu sormak istiyorum: Bunlar sizi neden rahatsız etti?" ifadesini kullandı.

Tamamen bilime, arşive, belgeye dayalı ifadelerle, kesinlikle hiçbir nefret söylemi kullanmadan, kimseyi hedef almadan, bilim insanı olarak konuştuğu halde YouTube'un videolarını engellediğini vurgulayan Özşavlı, "Yayın politikasında objektif, tarafsız politika izlediğini iddia eden YouTube, Türk tarafının tezlerini açıklayan videolara neden izin vermiyor? Ermeni meselesine neden tek taraflı bir açıdan yaklaşıyor? Bütün bunlar YouTube'un aslında yalnızca Batı'nın iddialarını bizlere dayattığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YOUTUBE TARAFSIZ DEĞİL"

YouTube'un ana sayfası üzerinden bu kararlara itiraz ettiğini aktaran Özşavlı, şöyle konuştu:

"İtirazımda açıklama kısmına, bu videolardaki tüm açıklamaların, İngiliz, Amerikan arşivleri, Ermenice belgelere, Birleşmiş Milletler, Cenevre arşivlerindeki belgelere dayalı olduğunu, orada belgeleri gösterdiğimizi, kesinlikle nefret söylemi içermediğini, bu yüzden bu kararı gözden geçirmelerini ve videolarımızı tekrar yayına almalarını talep ettim. Henüz dönüş olmadı. Bunun dışında YouTube Google'a bağlı, Google Türkiye Temsilcisi ile iletişime geçmeye çalıştım. Herhangi bir muhatap bulamadım. Buradaki temsilcileri bazı avukatlık şirketleri ancak onlara ulaşabildik."

Özşavlı, iki hafta sonra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kuruluna katılacağını ve konuyu orada da gündeme getireceğini belirtti. Sesini AKPM'de duyurmaya çalışacağını söyleyen Özşavlı, şunları kaydetti:

"YouTube tarafsız değil, Batı'nın tezlerini bize dayatmak, gerçekleri unutturmak istiyor. 1915 bir yana yakın tarihte ASALA Ermeni terörünü unutturmak istiyor. Belki Ermeni milyonerler YouTube'a finans sağlamışlardır, belki onlara itaat ediyorlardır. Belki de Ermeniler örgütlenmiş, bizim videolarımızı şikayet etmiş olabilir fakat öyle olsa bile bazılarının şikayeti üzerine bilimsel gerçeklere dayalı bir milletvekilinin, tarihçinin videoları yayından kaldırılamaz. Bu, basın etiğine, tarafsızlığa aykırı bir durum. Tüm bunlar, YouTube'un yalnızca Batı konusunda hassas olduğunu, Türkler ve Türk tezleri konusunda hassas olmadığını bize göstermesi bakımından son derece önemli."

Etiketler : youtube ak parti halil özşavlı ermeni soykırımı
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