Yollardaki tehlike İBB! Önce yangın sonra kaza...

İstanbul'da toplu taşıma araçları çile haline geldi. Dün sabah Topkapı-Mescid-i Selam hattında sefer yapan bir tramvay, Cumhuriyet Mahallesi'nden 50.Yıl Mahallesi durağına giderken elektrik aksamından kaynaklı arıza meydana geldi. Duman çıkan tramvayda bulunan yolcular panikle kendini dışarı attı, seferler durduruldu. Olay yerine İBB ekipleri ve itfaiye görevlileri sevk edildi. Yapılan müdahale ile tramvaydan yükselen duman durduruldu. Arıza yapan tramvayın götürülmesinin ardından seferler normale döndü. Yaşananları anlatan yolcu Ahmet Tekin, "Araçtan dumanlar çıktı. İtfaiye müdahale ederek durdurdu. İçinde yolcular vardı. Tahliye edildi" dedi.

Tramvayda çıkan yangının ardından Eminönü'nde ilerleyen bir İETT otobüsü, perona girmek için dönüş yaptığı sırada T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seyreden tramvaya arkadan çarptı. Kaza nedeniyle tramvay seferi kısa süre durdu. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.

İBB ARTIK SERVİS DIŞI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluların en büyük sorunu olan toplu ulaşım araçlarının bakımsızlığı olduğunu söyledi. Kabaktepe, "İstanbul'un yeni sloganı 'Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir'dir. İETT otobüslerine astığımız 'servis dışı' levhasını, İBB Başkanı 4 yılda İBB binasının önüne asmıştır. Artık İBB servis dışıdır" dedi.

BORU PATLADI, 1 TON SU BOŞA AKTI

Bahçeşehir'de bulunan Gölet Parkı'nın içinde İSKİ'ye ait olduğu söylenen temiz su borusu patladı. Gece 4 sıralarında patlayan su borusu ile ilgili vatandaşlar defalarca kez İSKİ'ye ihbar etmesine rağmen müdahalede bulunulmadığını söyledi. Park içerisinde boşa akan yüzlerce su adeta göle döndü. Mahalle sakinlerinden Yavuz İşdeger, "1 ton suyumuz gitti. Barajların dolması bir anlam ifade etmiyor" dedi.