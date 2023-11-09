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09 Kasım 2023 Perşembe 09:54:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 09:54:00

'Yolculara otobüs ısmarladı' diye viral olmuştu... Gerçek bambaşka çıktı

Kaynak: IHA

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Bursa'da eğlencesine otobüse binen yolculara ‘arkadaşlar ücretsiz, bugün bendensiniz' diyen genci videoya kaydeden arkadaşları görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Video kısa sürede viral olunca olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı.

Bursa'da belediye otobüsüne binen üniversite öğrencilerine 'içinden geldiğini söyleyerek' ücretsiz biniş ısmarladığını söyleyen gencin videosu sosyal medyada viral oldu. Herkes onu sevgilisinden ayrıldığı için yolculara ücretsiz biniş ısmarladığını zannederken işin aslı bambaşka çıktı.

Bursa'da yaşayan üniversite öğrencisi Hüseyin Halis (20) ders çıkışı arkadaşları ile otobüsle yolculuk ederken, şoförün validatör arızası nedeniyle binen yolculara 'bu seferlik ücretsiz' demekten yorulduğunu fark etti. Eğlencesine otobüse binen yolculara 'arkadaşlar ücretsiz, bugün bendensiniz' diyen genci videoya kaydeden arkadaşları görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Video kısa sürede viral olunca kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler nedeniyle gencin sevgilisinden ayrıldığı için böyle bir jest yaptığı düşünüldü.

"SEN 4-G'YE BİNİYORUM DEYİNCE BİZ DE OTOBÜSÜ SATIN ALDIK"

Yaşanan olayın ardından işin gerçeğini anlatan Uludağ Üniversitesi Öğrencisi Hüseyin Halis, "Gece vakti yurda giderken otobüs geldi, biz de bindik. Bukartın okutulduğu validatör arızalıymış, şoför de binen yolculara sürekli uyarıda bulunuyordu. Şoför de biraz bizim devam etmemiz için ricada bulundu. Sosyal medyada akım varmış, arkadaşlar da videoya çekmiş. Akşam yurda gidince sosyal medyadan paylaştık, altına da 'sen 4-G'ye biniyorum deyince biz de otobüsü satın aldık' yazdık. Sevgili durumum yok, "makara olsun" diye yazdım. Yolcular benim otobüsü kiraladığımı sandılar. O nedenle sevinip bindiler. Bir anlık gaza gelip böyle bir şey yaptık. Arıza vardı, biz de ondan faydalandık. Büyükşehir Belediyesi'ne bu ücretsiz yolculuktan dolayı teşekkür ediyoruz. Gençler için devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Etiketler : otobüs ısmarlama viral
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