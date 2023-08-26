VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güney Kore'de Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesi protesto edildi
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar protesto edildi
İstanbul'un Maltepe ilçesinde yangın
Bakan Şimşek, turizm rakamlarının ekonomiye yansımasını değerlendirdi
Başkan Erdoğan'dan şehit Erkan Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü olaya ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:19:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:19:00

Yolcu seçen taksici polisten kaçamadı

ABONE OL

Eminönü'nde taksimetreyi açmayarak yolcuyla pazarlık yapan sürücüye para cezası verildi.

Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı'nda taksileri durdurarak, evrak incelemesi yaptı.

Denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmayan taksiciye 951 lira, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye de 436'şar lira para cezası kesildi.

Etiketler : eminönü taksimetre pazarlık cezası seo uyumlu etiket
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı
Ölümden döndü

Ölümden döndü
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX