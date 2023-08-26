Yolcu seçen taksici polisten kaçamadı
Eminönü'nde taksimetreyi açmayarak yolcuyla pazarlık yapan sürücüye para cezası verildi.
Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı'nda taksileri durdurarak, evrak incelemesi yaptı.
Denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmayan taksiciye 951 lira, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye de 436'şar lira para cezası kesildi.
- Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar protesto edildi
- İstanbul'un Maltepe ilçesinde yangın
- Bakan Şimşek, turizm rakamlarının ekonomiye yansımasını değerlendirdi
- Başkan Erdoğan'dan şehit Erkan Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
- Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü olaya ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
- Suriye ordusu İdlib'e saldırdı! 2 ölü, 5 yaralı