Yolcu otobüsü karşı şeride daldı: 4 yaralı
Kaynak: AA
Arnavutköy'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün 5 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Muğla Fethiye'den İstanbul'a gelen bir otobüs, Habipler yolu üzerinde kırmızı ışıkta yavaşlayan bir araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve bu sırada karşı şeritten gelen 4 araca da çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Otobüste bulunan 7 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçlardaki 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edilirken, biri hastanede tedavi altına alındı.
Olay yerinde önlem alan ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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