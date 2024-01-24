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24 Ocak 2024 Çarşamba 16:53:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 16:53:00

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

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Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

IHA'da yer verilen habere göre, kaza, öğle saatlerinde Patnos-Hamur karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki 34 GLA 664 plakalı yolcu otobüsü, Suvar kavşağına geldiği sırada, aynı yönde seyreden M.Ç. idaresindeki 27 ANB 092 plakalı kamyonetin sol şeride geçmesiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da orta refüjde bulunan direklere çarptı.

Meydana gelen kazada E.E., M.D., D.B., G.B., R.A., H.G., S.N.C., K.A., Y.Y., D.A. ve kamyonet şoförü M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Tutak Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler : Ağrı kaza yaralananlar otobüs kaza
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