Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var...
Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkiinde yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 19 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi444444444444444444.4
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Mikail Aras idaresindeki otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.
Mikail Aras idaresindeki 24 DZ 888 plakalı otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.
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