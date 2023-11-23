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23 Kasım 2023 Perşembe 21:49:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 21:49:00

YÖK'ün "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması" açıklandı

Kaynak: AA

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Yükseköğretim Kurulunca, 23 araştırma üniversitesinin 32 gösterge ile belirlenen performans sıralamasında, ODTÜ birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve Sabancı Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı, bu üniversiteleri İTÜ, Bilkent ve Boğaziçi takip etti.

YÖK'ün, 23 araştırma üniversitesinin "araştırma kapasitesi", "araştırma kalitesi" ve "etkileşim ve işbirliği" alanlarında 32 göstergeyle belirlenen "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması", Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklandı.

Buna göre, 23 araştırma üniversitesi arasında ODTÜ birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve Sabancı Üniversitesi üçüncü sırada yer alırken bu üniversiteleri İTÜ, Bilkent ve Boğaziçi takip etti.

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında, devlet araştırma üniversitelerine aktarılan destekler, YÖK tarafından belli kriterler çerçevesinde değerlendirilen performanslara göre yapılıyor.

YÖK, araştırma üniversitelerini performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 performans grubuna ayırıyor. Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler, yer aldıkları performans grubuna göre farklılaşıyor.

2023'te 351 projeye 250 milyon lira destek sağlandı

ADEP kapsamında, üniversitelerin eşleştirildikleri alanlarda çıktıkları 2022 çağrılarına gelen 351 başvuru için 2023'te 20 devlet araştırma üniversitesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 250 milyon lira bütçe aktarımı yapıldı.

Söz konusu bütçe yıllık performans sıralamasına göre araştırma üniversitelerine dağıtıldı.

Bu bütçenin 173,3 milyon lirası fen ve mühendislik alanlarındaki 233 projeye, 108,2 milyon lirası sağlık bilimleri alanındaki 94 projeye, 8,5 milyon lirası ise sosyal bilimler alanındaki 24 projeye verildi.

Destek miktarı 2024 yılında 400 milyon liraya yükseltildi

ADEP kapsamında, 2024 yılında 20 devlet araştırma üniversitesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından aktarılacak bütçe, 400 milyon liraya yükseltildi.

2024 yılında en yüksek bütçe aktarımı yapılacak 3 üniversite ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi oldu.

Devlet araştırma üniversitelerine aktarılacak bütçeler şöyle sıralandı:

SıraÜniversiteBütçe (milyon lira)
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi34,9
2İstanbul Teknik Üniversitesi31,4
3Boğaziçi Üniversitesi26,2
4İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü25,1
5Yıldız Teknik Üniversitesi24
6İstanbul Üniversitesi22,8
7Hacettepe Üniversitesi21,5
8Erciyes Üniversitesi21
9Gebze Teknik Üniversitesi20,6
10Ankara Üniversitesi20,4
11İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa18,6
12Ege Üniversitesi17,7
13Gazi Üniversitesi17
14Atatürk Üniversitesi16,5
15Fırat Üniversitesi16,3
16Marmara Üniversitesi14,6
17Çukurova Üniversitesi13,9
18Dokuz Eylül Üniversitesi13,4
19Karadeniz Teknik Üniversitesi12,2
20Bursa Uludağ Üniversitesi11,9
Etiketler : üniversite sıralaması ODTÜ Koç Üniversitesi Sabancı Üniversitesi
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