YÖK'ten uzaktan eğitim açıklaması
Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle üniversitelerdeki bahar döneminin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacağını açıkladı. YÖK'ten yapılan açıklamada, uzaktan eğitime ilişkin ayrıntıların ve alınacak tedbirlerin ilerleyen günlerde paylaşılacağı ifade edildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde bahar döneminde gerçekleştirilecek uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılar ve alınacak tedbirlerin ilerleyen günlerde paylaşılacağını bildirdi.
YÖK'ün yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.
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