VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
14 asırlık cami de yıkıldı
Köylülerden ‘seferberlik çöreği'
Umutları yeşerten muhabbet kuşu
Bilim insanları asrın felaketini analiz için sahada
Koruyucu aile olmak istiyoruz
Mucize kurtuluşta şarkısını isteyen küçük kıza seslendi: ‘Hayatın boyunca yanındayım'
'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisini engellediği' iddialarına EPDK'dan yalanlama
Deprem bölgesinde yağma soruşturması: 48 tutuklama
Vali Yerlikaya'dan deprem bölgesine polis ve jandarma takviyesi
YÖK'ten uzaktan eğitim açıklaması
NBA'de yardım kampanyası
Köylere yiyecek dağıtıyor
Yara saran oyuncak
Asrın felaketinde ünlü seferberliği
83 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı
Zafer Partili Özdağ'a soruşturma başlatıldı
Hasarsız konutlara elektrik verilebilecek
KKTC, Türkiye'den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldı
Antakya'da depremin 133. saatinde bir bebek enkazdan kurtarıldı
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'ye 99 ülke yardım teklifinde bulundu
Öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı
"Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay"
Kuveyt'te depremzedeler için başlatılan kampanyada 4 saatte 11 milyon dolar toplandı
İHH arama kurtarma ekipleri 265 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
11 Şubat 2023 Cumartesi 19:56:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 19:56:00

YÖK'ten uzaktan eğitim açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle üniversitelerdeki bahar döneminin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacağını açıkladı. YÖK'ten yapılan açıklamada, uzaktan eğitime ilişkin ayrıntıların ve alınacak tedbirlerin ilerleyen günlerde paylaşılacağı ifade edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde bahar döneminde gerçekleştirilecek uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılar ve alınacak tedbirlerin ilerleyen günlerde paylaşılacağını bildirdi.

YÖK'ün yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

Etiketler : YÖK Deprem uzaktan eğitim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX