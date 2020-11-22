Yoksula, yetime ‘şifa paketi'
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, koronavirüs döneminde maddi durumu olmayan ve yöresel ürünlere ulaşamayan vatandaşlara 'Yöresel Ürün ve Sağlık Seti' dağıtılacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yetim, yoksul, mağdur, yoksul, vatandaşlara yöresel ürünleri dağıtacaklarını söyledi.
Yöresel ürünleri şifa paketi olarak hazırlayıp herkese dağıtacaklarını anlatan Fatma Şahin, "İnsanlar bizden şifa bekliyor, şifa Gaziantep’te. İnşallah esnafımıza verdiğimiz bu destekle hem şehrin ekonomisi rahatlayacak hem de dağıttığımız ürünlerle bağışıklık sistemimiz güçlenecek" diye konuştu.
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