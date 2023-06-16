YÖK Başkanı Özvar, üniversite kontenjan sayısını açıkladı

YÖK Başkanı Özvar: "Bu yıl önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam kontenjan belirlenmiştir. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur."