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16 Haziran 2023 Cuma 17:41:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 17:41:00

YÖK Başkanı Özvar, üniversite kontenjan sayısını açıkladı

Kaynak: IHA

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YÖK Başkanı Özvar: "Bu yıl önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam kontenjan belirlenmiştir. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur."

YÖK Başkanı Özvar: "Bu yıl önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam kontenjan belirlenmiştir. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur."

Etiketler : YÖK üniversite kontenjan tyt-yks
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