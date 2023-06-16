YÖK Başkanı Özvar, üniversite kontenjan sayısını açıkladı
Kaynak: IHA
YÖK Başkanı Özvar: "Bu yıl önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam kontenjan belirlenmiştir. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur."
YÖK Başkanı Özvar: "Bu yıl önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam kontenjan belirlenmiştir. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur."
- Bitlis merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
- Başkan Erdoğan, Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti
- Başkan Erdoğan ile görüşme çabası! İsrail basını: Netanyahu diplomatik başarı peşinde
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bolu Belediye Başkanı'nın talep ettiği muvafakat, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından reddedilmiştir"
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet personelinin 90 bine yakın Türk hacı adayına ibadetlerini yapabilmeleri için yardımcı olacağını belirtti.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Iraklı mevkidaşı Muhammed Halbusi ile telefonda görüştü