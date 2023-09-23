YÖK Başkanı Özvar: Deprem bölgesindeki üniversiteler eğitim ve öğretime hazır

İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesini ziyaret eden Özvar, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özvar, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Malatya'da yüksek öğretime dair yapılacak çalışmaları rektörlerle değerlendirdiklerini belirtti.

Malatya'nın, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin başında geldiğini ifade eden Özvar, "Deprem bölgesindeki üniversitelerimiz şu an itibarıyla eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. İnönü Üniversitemizde ve Turgut Özal Üniversitemizde öğretim elemanlarımızla ve senato üyeleriyle bir araya gelerek eğitim öğretim döneminde yapacağımız çalışmaları son kez değerlendirmiş olduk." dedi.

YÖK Başkanı Özvar, öğretim üyeleri ve depremzedeler için kampüs içerisinde yapılan ekolojik köy hakkında da bilgi vererek vagonların bir araya getirilerek 500 haneli bir yaşam alanına çevrildiğini anlattı.

Kredi Yurtlar Kurumunun öğrenci yurtlarına ilişkin çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu bildiren Özvar, "Öğrencilerimiz bu üniversitelerin yurtlarında kalabilecek. Üniversitelerimiz almış olduğu kararlar neticesinde tıp başta olmak üzere, sağlık, mühendislik programları büyük ölçüde yüz yüze eğitime geçiyor." diye konuştu.

Özvar, deprem bölgesindeki öğrencilerin hayata küsmediğini, üniversite okumak için büyük çaba gösterdiğini kaydetti.

Öğrencilerin, deprem bölgesindeki üniversitelere ilgisinin kendilerini motive ettiğini dile getiren Özvar, "Depreme rağmen Türk gençliği üniversitelerde okuma konusunda azim ve irade sergiliyor. Bize de vazife olarak gençlerimizi en iyi şekilde bu üniversitelerde yetiştirmek düşüyor. Deprem bölgesindeki üniversitelerimiz eğitim ve öğretim vermeye hazır vaziyettedir." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA İLK DEFA TÜRKİYE'DE DENENEN USULLE KARACİĞER NAKLİ YAPILDI"



İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünü de ziyaret eden Özvar, karaciğer nakli yapılan çocuklarla bir araya geldi.

Enstitünün, karaciğer naklinde sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da hizmet ettiğini belirten Özvar, "Ziyaret ettiğimiz yavrulardan biri ya da ikisine dünyada ilk defa Türkiye'de denenen usulle karaciğer nakli yapıldı. Burada çalışan hocalarımız ve hekimlerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Kırgızistan'dan bir grup doktorun eğitim için geldiğini aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Hekim arkadaşlara burada birtakım eğitimler verildiğine şahit olduk. Bu noktada anlaşılan enstitümüzün bilgi ve becerisi fevkalade yüksek düzeyde olmalı ki yurt dışından gelen hekimlere burada eğitimler verilmekte. Benim gönlümden geçen bu enstitünün, uluslararası arenada daha fazla etkili olabilmesi, uluslararası işbirliklerine kapı aralaması. Bunun ölçeğini büyüterek Orta Doğu ve daha geniş coğrafyada en büyük karaciğer nakli enstitüsü olmasını, dünyada birinci olmasını diliyoruz."