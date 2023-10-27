"Akademik camia mensubu mağdur ve mazlumları bugün de aramızda görmekten memnuniyet duyarız"

YÖK Başkanı Özvar: Akademik camia mensubu mağdur ve mazlumları bugün de aramızda görmekten memnuniyet duyarız

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermeleri nedeniyle Batı'da baskıyla karşılaşan akademik çevrelere ve üniversite öğrencilerine Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının kapılarının açık olduğunu bildirdi.

Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermeleri nedeniyle Batı'da baskıyla karşılaşan akademik çevrelere ve üniversite öğrencilerine Türkiye yükseköğretim kurumlarının kapıları açıktır. — Erol Özvar (@erolozvar) October 27, 2023

Erol Özvar, "Kadim tarihimizde her zaman kucak açarak yurt dışından ülkemize kabul ettiğimiz akademik camia mensubu mağdur ve mazlumları bugün de aramızda görmekten memnuniyet duyarız."