YÖK Başkanı Özvar: Akademik camia mensubu mağdur ve mazlumları bugün de aramızda görmekten memnuniyet duyarız
Kaynak: AA
YÖK Başkanı Erol Özvar, "Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermeleri nedeniyle Batı'da baskıyla karşılaşan akademik çevrelere ve üniversite öğrencilerine Türkiye yükseköğretim kurumlarının kapıları açıktır." ifadelerini kullandı.
YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermeleri nedeniyle Batı'da baskıyla karşılaşan akademik çevrelere ve üniversite öğrencilerine Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının kapılarının açık olduğunu bildirdi.
Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermeleri nedeniyle Batı'da baskıyla karşılaşan akademik çevrelere ve üniversite öğrencilerine Türkiye yükseköğretim kurumlarının kapıları açıktır.— Erol Özvar (@erolozvar) October 27, 2023
Erol Özvar, "Kadim tarihimizde her zaman kucak açarak yurt dışından ülkemize kabul ettiğimiz akademik camia mensubu mağdur ve mazlumları bugün de aramızda görmekten memnuniyet duyarız."
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