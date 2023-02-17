YÖK Başkanı Özvar yeni kararları açıkladı!

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Erol Özvar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bundan sonra da YÖK camiamızın depremin yaralarının sarılması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini vurgulamak isterim. Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yükseköğretime ilişkin durum değerlendirmesi yapmak isterim. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğrenim öğrencisinin yüzde 9'una ev sahipliği yapmaktadır. Öğrencilerimiz ve personellerimiz arasında maalesef kayıplarımız da bulunmaktadır. Birinci dereceden yakınlarını kaybeden öğrencilerimiz ve personellerimiz mevcuttur. Bu aşamada kayıp sayısıyla ilgili açıklama yapmayı henüz doğru bulmuyoruz.

Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak bütün üniversite yönetimleri ile doğrudan temasla çok yakın iletişim içine girdik. Bu iletişim sayesinde bölgedeki öğretim elemanlarımız, öğrencilerimizin durumuyla alakalı veriler topladık. Bu veriler sürekli güncellendiğinden dolayı bu rakamları sizlere tam olarak ifade edemiyoruz. Bu konuda AFAD resmi açıklamaları yapmaktadır. Depremde hayatını kaybeden öğrenci, öğretim elemanı veya idari personeli olan üniversitelerimizin sayısı toplam üniversitelerimiz kadardır. Neredeyse bütün üniversitelerimiz öğretim elemanlarından, öğrencilerinden depremde etkilenmiş, depremden menfi olarak etkilenmiş paydaşlarıyla doludur.

Kampüslerimizle ilgili güncel durum... 11 ildeki ön incelemelerde çoğu kampüsümüzde yıkılan bina olmadığı görülmüştür. Az sayıda ağır hasarlı bina mevcuttur. Tüm illerde çoğu binamız kullanılabilir durumdadır. Afetzedelere hizmet sunmaktadır.

Üniversitelerimizin diğer fakültelerinden de bölgeye giderek uzmanları ile insanlarımıza hizmet eden çok sayıda öğretim elemanlarımız var. Pek çok öğrenci kulübü, hızlı şekilde hareket ederek uzmanlıkları ile bölgede çalışmalar yapmışlardır. İyileşme sürecinde üniversitelerimize kritik roller düşmektedir. İllerin yeniden kalkınmasında üniversitelerimizin büyük katkısı olacaktır.

Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ile öğrencilerimizin barınma durumları gibi birçok faktörü bir arada değerlendirerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti. Bütün çabamız normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasınadır. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Bu kararları alırken uzman ve bilim insanlarımızla, STK'larla gerekli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararlar nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek. Biz inşallah nisan ayı başları gibi aldığımız kararları yeniden değerlendireceğiz.

BAHAR DÖNEMİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Bahar dönemi üniversite kurumlarının alacağı kararla 20 Şubat tarihinden itibaren başlatılabilecek.

Uygulamalı programlarda eğitim yüz yüze sürecek.

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler.