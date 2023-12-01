Yok artık! Provokatörlüğün de böylesi: "Suriyeliler düğün yaptı güzel propaganda çıkarırız"

Yok artık! Provokatörlüğün de böylesi: "Suriyeliler düğün yaptı güzel propaganda çıkarırız"

İnternette, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada toplanan deliller, yapılan siber araştırma sonuçları ve dijital materyal incelemeler sonucu kan donduran yazışmalar soruşturma dosyasına yansıdı.

Batuhan Çolak, Serkan Kafkas, Adem Enes Gezer ve Murat Erkek gibi isimlerin başını çektiği internette, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme (TCK m. 216/1), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK m. 217/A) suçlarından başlatılan soruşturma genişletildi.

Soruşturma dosyasında Süha Çardaklı, Hüseyin Dicle, Ramin Saeidi, Eray Ertürk, Ahmed Abdelaal, Adem Enes Gezer, Murat Erkek, Batuhan Çolak, Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Serdar Sönmez, Ümit Yasin Perinçek, Efe Emirhan Konaşoğlu, Ali Derviş Antal, Kutluhan Erol, Kutsal Yusuftaş, Abdullah Aslan, Abdulrazak Çoban, Kemal Muhammet Karaçuka, Mahmud Elosman, Muhammed Elmuhammed, Furkan Güngör, Anıl Berkay Çetin, Adnan Özer Koş, Furkan Özbek, Harun Aytekin, Seval Göçer, Ayşe Toprak, Nilgün Tap ve Hikmet Kemal Köse gibi isimler yer aldı.

Soruşturma dosyasına kişilerin konuşmaları girdi. Şüpheli Efe Emirhan Konaşoğlu ile bir başka kişi arasında geçen konuşmada provokatörlüğün boyutunu gözler önüne serdi. İşte Şüpheli Efe Emirhan Konaşoğlu'nun dijital materyallerine yansıyan konuşmalardan bazıları şu şekilde:

"GÜZEL PROPAGANDA ÇIKARIRIZ"

15/09/2023 tarihinde şüpheli ile "La Turqie Kemaliste" sosyal medya kullanıcısı ile yapılan yazışmalarda;

"Şüpheli: buyrun

La Turqie Kemaliste: Suriyeliler düğün yaptı güzel propaganda çıkarırız."

ŞÜPHELİ FURKAN ÖZBEK'İN "TÜRKİYE İÇ SAVAŞI" BAŞLIKLI İLETİSİ

Furkan Özbek'in ise dijital materyallerine yansıyan konuşmalar şu şekilde:

"08/05/2023 tarihinde Zübeyir HANCIOĞLU ve İbrahim ÖZBEK isimli şahıslarla yapılan yazışmalar:

08/05/2022 tarihli üzerinde yanan ateş Türk bayrağı ve savaş görseli bulunan "Türkiye İç Savaşı" başlıklı iletide; Türkiye İç Savaşı veya Büyük Vatan Müdafaası 18 Haziran 2023-10 Kasım 2037 tarihleri arasında 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın radikal kararları ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesiyle birlikte mülteciler Kürtler, Erdoğancılar ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaştır. Savaşa dolaylı yoldan Yunanistan, Amerika, Rusya Azerbaycan, İran ve YPG örgütü de dahil olmuştur. Vikipedi"