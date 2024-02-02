Yoğun kar ve şiddetli soğuklar engel olmadı! MSB eğitim alan Mehmetçikleri paylaştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Ocak'ta Kars'ta başlayan "13'üncü Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık ile Çığ ve Çığda Arama Kursu"nun devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 8 Ocak 2024 tarihinde başlayan '13'üncü Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık ile Çığ ve Çığda Arama Kursu' Kars Sarıkamış'ta devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, eğitimden karelerin bulunduğu fotoğraflar yer aldı.
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