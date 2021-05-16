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16 Mayıs 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 09:30:00

Yoğun diplomasi sonuç verdi: Başkan Erdoğan'ın çabalarıyla İİT toplanıyor

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İsrail terörüne dur demek için şimdiye kadar 20'den fazla ülkeyle görüşen Başkan Erdoğan'ın çabaları sonuç verdi. Erdoğan'ın çağrısı üzerine bugün İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi olağanüstü toplanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarının durdurulması ve uluslararası camianın İsrail'e güçlü bir tepki ve caydırıcı bir ders vermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Türkiye, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak için BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere, ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek üzere girişimlerini sürdürürken Başkan Erdoğan da şimdiye kadar Filistin'den Rusya'ya, Katar'dan Pakistan'a, Kuveyt'ten Cezayir'e 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi yaptı.

BİRLİKTEN ÖNEMLİ ADIM

Başkan Erdoğan'ın girişimleri üzerine bugün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi olağanüstü toplanma kararı aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecek.

İŞGALCİLERDEN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail'in, basın özgürlüğüne de darbe vurduğunu belirtti. Altun, "Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail'in bu alçak saldırılarını lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan İSRAİL FİLİSTİN GAZZE
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