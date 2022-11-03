Yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyetin cezası belli oldu

İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi.

Yaşlı hastaya eziyet görüntüleriyle gündeme gelen Özel Bayındır Hastanesi'nin yoğun bakımında yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından ayınlanan açıklamada, "İdari soruşturma sürecinde Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal eden dosya 19 Ekim 2022 tarihinde görüşülerek karara bağlanmış ve ilgililer 3'er yıl meslekten men edilmiştir. Tekrar mesleğe dönebilmeleri ise 18 aylık mesleki ve etik eğitime tabi tutulmadan mümkün değildir." denildi.

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır Hastanesi'nde sağlık görevlilerinin yatağa bağımlı bir hastaya hakaret ve eziyet ettiği ortaya çıkmıştı. Sağlık çalışanları yoğun bakımdaki yaşlı hasta ile 'böbreğini alacağız' diyerek dalga geçmiş ve yaşlı kadına para atmıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine 9 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca söz konusu olayın yaşandığı hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.