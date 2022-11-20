Yoğun bakımdaki hastaya şiddet uygulanmıştı... Tokat'taki hastanenin faaliyeti durduruldu

Yoğun bakımdaki hastaya şiddet uygulanmıştı... Tokat'taki özel hastanenin faaliyeti durduruldu
Sağlık Bakanı Koca, Tokat'ta yoğun bakım servisinde bir hastanın şiddet gördüğü görüntülerin kamuoyuna yansıdığı özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Tokat'ta yoğun bakım servisinde bir hastanın şiddet gördüğü görüntülerin kamuoyuna yansıdığı özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2022
Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet ve kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.
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