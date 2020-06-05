YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri cumartesi açık olacak
Nüfus müdürlükleri kimlik kartı başvuruları için cumartesi açık olacak
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacak."
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