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28 Haziran 2020 Pazar 09:09:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 09:13:00

YKS'de 2. oturum bugün! Yasak 09.30'da başlıyor

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Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin girdiği üniversite sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) korona tedbirleri altında yapıldı. Ülke genelindeki sınav sorunsuz tamamlandı. YKS'de ikinci oturum bugün yapılacak. Saat 09.30 ile 18.30 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

ÖSYM Başkanlığı’nca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Yükseköğretim Kurulu’nca alınan karar gereği, TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, 10.15’te başlayan TYT’de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu. Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

BUGÜN DE AYT VE YDT VAR

YKS’nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT’de “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.

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