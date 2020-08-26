YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Son Dakika Haberleri.. ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının yani YKS tercih sonuçlarının açıklandı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulama işlemi yapabilecekler. 29 Ağustos tarihinden itibaren de üniversite kayıtları yapılmaya başlanacak. Bu doğrultuda; YKS tercih sonuçları açıklandı. 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. YKS tercih sonuçları sorgula!

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Konuya ilişkin ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi ve sonuçların erişime açıldığını bildirdi.

"Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum.

Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır."

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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