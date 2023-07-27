27 Temmuz 2023 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 11:45:00
YKS tercihleri başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri başladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri başladı.
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