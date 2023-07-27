VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılay sıcak havalar nedeniyle kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Demir-çelik sektörleri yılın ilk yarısında Türkiye ihracatının yüzde 12,7'sini üstlendi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Rus VTB bankasının net karı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı
Batı Afrika'nın ilgi uyandıran çalgısı: Kora
27 Temmuz 2023 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 11:45:00

YKS tercihleri başladı

ABONE OL

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri başladı.

Etiketler : Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tercihler
Sabancı'dan Hande'ye serenat!

Sabancı'dan Hande'ye serenat!
Milano çıkarması

Milano çıkarması
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Evlilik yakında

Evlilik yakında
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Altın elbiseli Karsu!

Altın elbiseli Karsu!
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX