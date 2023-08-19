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19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:05:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:05:00

YKS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı

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2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı

Sonuçlara ulaşmak için tıklayın.

Etiketler : yks yerleştirme sonuç ösym üniversite
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