YKS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
Sonuçlara ulaşmak için tıklayın.
2023-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/YhHzzssn9x pic.twitter.com/gZoqs1bwud— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 19, 2023
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