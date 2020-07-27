YKS sonuçları açıklandı

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:54:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:40:00

YKS 2020 sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuçları sorgulama sayfası - TIKLA/ÖĞREN6666

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Son dakika: YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 27 Temmuz Pazartesi sabahı erişime açıldı. Öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

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"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." 

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu. 

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