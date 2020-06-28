  • BIST
    114668
  • Dolar
    6,8600
  • Euro
    7,7185
  • Altın
    390,6810
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'de kurultay öncesi kriz!
Beşiktaş'tan transfer bombası! 2 yıldız birden...
Frutti Extra Bursaspor, Chris Jones ile yeniden anlaştı
Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti
YKS'nin Alan Yeterlilik Testi oturumu sona erdi
Alişan'ı ilk kez ağlarken gördüm
Dünya mirası Bergama'nın tarihi değişti
BM: Türkiye, Suriye halkına yapılan yardımlarda kilit ülke
MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ümitlendi
İBB'den ses soluk yok! Binlerce balık karaya vurdu
Proje bazlı desteklerden yararlananların Ar-Ge'ye yatırımı teşvik edilecek
Şanlıurfa'da yetiştirilen 10 milyon balık yavrusu baraj göletlerindeki avcılığa katkı sunacak
Milli sondaj gemisi 'Fatih' Karadeniz'deki görevine hazırlanıyor
İyi ki sınav var
YKS sınavı başladı! AYT ve YDT adaylar ter döküyor
Bazı ithal ürünlere ilave gümrük vergisi getirildi
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS çağrısı
Dünyayı ürküten gelişme: Füzeler Çin'e çevrildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
TBMM'de yargı paketi mesaisi sürecek
Gayrimenkul sektöründeki fiyat değişkenliği emlakçı ve alıcıyı mağdur ediyor
Irak'tan yardım talebi geldi, Türkiye harekete geçti
DSÖ ve Türkiye imzaları attı: İstanbul'da kurulacak
28 Haziran 2020 Pazar 12:49:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 12:49:00

YKS sınavı başladı! AYT ve YDT adaylar ter döküyor

ABONE OL

Son dakika haberi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ikici ve üçüncü oturumları bugün yapılıyor. Üniversite adaylarının ter dökeceği ikinci oturum AYT sınavı ise bugün saat 10.15'te başladı.180 dakika sürecek olan sınavın ardından ise YDT sınavı yapılacak.

Son dakika haberi: YKS'de sınav heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Üniversite adayları bugün 2 ve 3. oturumda ter dökecek.

Üniversite adaylarının ter dökeceği ikinci oturum ise bugün saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT), "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

ÜÇÜNCÜ OTURUM 120 DAKİKA SÜRECEK

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için İl/İlçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

9 SAATLİK KISITLAMA

Sınav nedeniyle 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokak kısıtlaması uygulanacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER