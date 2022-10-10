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10 Ekim 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 09:00:00

Yine şaşırtmadılar! CHP'li vekil LGBT'yi savundu

Kaynak: Yeni Şafak

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Katıldığı programda altılı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi'nin değerleri olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, LGBT'yi savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailenin önemine vurgu yapan sözlerine karşı çıktı. Erdoğan Çekya dönüşü yaptığı açıklamada "Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Çekya dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "LGBT'yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aileyi korumak ile ilgili verdiği mesajlara ilk tepki LGBT savunucusu CHP'den geldi.

Halk TV'de yayınlanan bir programa katılan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıkarak LGBT'yi savundu.

Emre, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile kurumunu tehdit eden LGBT'ye yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin desteklenecek bir tarafı olmadığını ileri süren Emre, altılı masanın beyannamesine atıfta bulundu. CHP'li Yunus Emre, altılı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi'nin değerlerinin olduğunu söyledi.

Emre bu değerlerin içinde LGBT haklarının da olduğunu iddia etti.

CHP'li Yunus Emre'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Siyasi hayatımızda konuşuluyor, önemli. Bu bir zihniyeti gösteriyor. Bir cumhurbaşkanının, insanı hedef olarak koyan, düşman olarak hedef olarak insanı koyan, o düşmanı da kendisine destekçi olarak, düşündüğü insanların da hedef alması isteyen felan bir tutum yani. Cumhurbaşkanının hedef gösteren tutumunun desteklenecek bir tarafı yok. Netice itibarıyla altılı masanın beyannamesinde Avrupa konseyi değerleri uygulanıyor. Bunlar için yola çıkmak için insanlar, insanın hedefe konulmasını, insanın düşman olarak kodlanıp topluma sunulmasını, bunu kabul edebilirler mi, böyle bir şey olur mu?"

Etiketler : LGBT ÇEKYA 6 LI MASA
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