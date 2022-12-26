VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
"Özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunmuşuz"
Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Şükriye Tutkun ve Ali Osman Erbaşı, “Gücüm Yetene Kadar” parçasını seslendirdi
Ukrayna, Rus Engels Askeri Havaalanı'na İHA ile saldırı girişiminde bulundu
Kabineden müjde bekleniyor
26 Aralık 2022 Pazartesi 08:24:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 08:24:00

Yine mi tiyatro? Vatandaş tepkili: Oyuncuları değiştirin

ABONE OL

Konya'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgü dolu ifadeler kullanan ve kendisinin üniversitede hukuk okuduğunu söyleyen kızın daha önce de İmamoğlu ile görüştüğü, İBB'nin reklam videosunda oynadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Konya'ya giderek, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz." ifadeleriyle ortak bir bildiri yayımlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Konya ziyaretinde kameraların eşliğinde şehir turu gerçekleştirdi.

Burada kolayca yanına kadar gelen ve ailesinin Antalya'da yaşadığını belirten genç bir kız İmamoğlu'na "Asla yılmayın, siz bizim umudumuzsunuz. Bizi yalnız bırakmayın, gerçekten çok yorulduk. Ben hukukçuyum ama gerçekten bu ülkeden hiç umudum yok ama gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da genç kıza sarılarak, "Şuraya bakar mısın pırıl pırıl insanlar. Beraber çok çözüm bulacağız" yanıtını verdi.

Genç kız da "Biz Atatürk gençleriyiz. Her zaman yayınınızdayız. Her şey çok güzel olacak" sözlerini sarf etti.

SÖZCÜ: DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif haber sitesi Sözcü o anları "Genç hukukçu ile İmamoğlu arasında dikkat çeken diyalog" başlığıyla yayınladı.

Sosyal medyaya ortaya çıkarılan görüntülerde ise İmamoğlu'nu övgüye boğan genç kızın ilk defa değil daha önceleri de İmamoğlu ile beraber görüntülendiği ortaya çıktı. Hatta o kızın İBB'nin bir reklam filminde de oynadığı görüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: OYUNCULARI DEĞİŞTİRİN

Twitter kullanıcıları İmamoğlu'na ve propagandasını yapan ajansa tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden öne çıkanlar...

Etiketler : CHP İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Konya
‘Kaçak' düeti

‘Kaçak' düeti
Madrid'de sevgi seli

Madrid'de sevgi seli
Konserden konsere koşuyor

Konserden konsere koşuyor
Müzik ortak bir dil

Müzik ortak bir dil
‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda
Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız

Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Performansı taçlandı

Performansı taçlandı
Anne acısı

Anne acısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX