Yine İETT yine arıza: Dumanların yükseldiği otobüs yolculuğa devam etti

Yine İETT yine arıza: Dumanların yükseldiği otobüs yolculuğa devam etti

Özellikle işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı. Son olarak yaşanan olay ise şaşkına çevirdi.

İETT OTOBÜSÜNDEN DUMANLAR ÇIKTI

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

ARAÇLARA ENGEL OLDU

Dumanların yoğunluğunu gören vatandaşlar adeta hayrete düştü. Otobüsten çıkan dumanlar nedeniyle diğer araçlar otobüsün arkasında seyredemeyecek seviyeye geldi.

"YANIYORSUN FUAT AĞABEY"

Otobüsün içinde sürücü dışında başka vatandaşların olup olmadığı henüz bilinmezken, otobüsün yanından geçen vatandaşın, "Yanıyorsun Fuat Ağabey" yorumu akıllara Kemal Sunal'ı getirerek izleyenleri güldürdü.