VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muğla'da orman yangına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
ABD'de Sinagog saldırganına idam cezası
Yunanistan yüksek sıcaklıkların pençesinde
Çanakkale'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
Bangladeş'te muhalif lidere 9 yıl hapis cezası verildi
Diyarbakır'da sağlık ekibe saldıran 3 zanlı tutuklandı
02 Ağustos 2023 Çarşamba 18:32:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 18:32:00

Yine İETT yine arıza: Dumanların yükseldiği otobüs yolculuğa devam etti

ABONE OL

İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan İETT otobüsleri, sık sık arızalanarak gündeme geliyor. Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü, bir kez daha arızalandı. Dumanlar eşliğinde ilerleyen otobüsü görenler, “Yanıyorsun Fuat Ağabey” yorumunda bulundu.

Özellikle işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı. Son olarak yaşanan olay ise şaşkına çevirdi.

İETT OTOBÜSÜNDEN DUMANLAR ÇIKTI

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

ARAÇLARA ENGEL OLDU

Dumanların yoğunluğunu gören vatandaşlar adeta hayrete düştü. Otobüsten çıkan dumanlar nedeniyle diğer araçlar otobüsün arkasında seyredemeyecek seviyeye geldi.

"YANIYORSUN FUAT AĞABEY"

Otobüsün içinde sürücü dışında başka vatandaşların olup olmadığı henüz bilinmezken, otobüsün yanından geçen vatandaşın, "Yanıyorsun Fuat Ağabey" yorumu akıllara Kemal Sunal'ı getirerek izleyenleri güldürdü.

Etiketler : trafik sorunu toplu ulaşım İETT otobüsleri
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX