İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dönen esrarengiz para işlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yasa dışı bahis suçlamasıyla soruşturma başlattığı ve emniyet güçlerince gözaltına alınan Übeyit Bartın'ın "PKK propagandası" suçundan davasının olduğu belirlenmişti. 12 milyonu aşkın takipçisi olan 53 troll hesabıyla sosyal medyada sanal ağ oluşturan Übeyit Bartın'ın 3 Şubat 2023 tarihinde tescil edilen "Bartın Medya Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" üzerinden 31 Mart 2023'te İBB'den ihale aldığı ortaya çıktı.

1 GÜNLÜK İŞ KARŞILIĞI!

İBB Kültür AŞ.'nin "Muhtelif Organizasyonlar Kapsamın Kamera ve Fotoğraf Çekimi Hizmet Alım İşi" ihalesini, Übeyit Bartın'a verdiği belirlendi. İhale kapsamında İBB'nin Bartın'a 1 milyon 512 bin 500 TL ödeme yaptığı anlaşıldı. 2023/330901 no'lu ihalenin 1 günlük iş karşılığında Bartın'a teslim edildiği tespit edildi.

Übeyit Bartın'ın kurduğu Bartın Medya Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 03.02.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescillendirilmiş.

PKK'LI BARTIN'IN KONTROL ETTİĞİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI

İBB ile para trafiği ifşa olan PKK destekçisi troll Bartın'ın sosyal medyada kontrol ettiği hesaplardan bazıları şunlar: Zam Haber, Bee Haber, Seçime Doğru, Mevzu Ekrem, Çocuk terörü, Musicart, tweetgram, Ne Zorsun, Günlük Cringe Dozu, alfa video kuşağı, gerildik, Miras Kalacak, alternatif mizah, Z kuşağı Terörü, mizah sarmalı, Mimari Facialar, Atan Alır Beyler, ayaktaalkisla, Yerinde Küfür, tc medya efsaneleri, hikayene yanıt verdi, Bilim Camiasından Enstantaneler, Dank Memes, bn, Hoş geldin Yeni Fobi, Bilim Camiası Memes, Bomonti Sokağı, Feminist Haber, Allahım Nasip Etme.

SADECE İBB'YE DEĞİL BİRÇOK CHP ADAYI İÇİN ÇALIŞTI

Übeyit Bartın'ın trol ağına ait hesapların başta CHP'li İBB olmak üzere ABB, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkes, Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay, Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Deveciler'e de çalıştığı ortaya çıkmıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın adına Übeyit Bartın'a CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ödeme yaptığı da belirlenmişti.