Muğla açıklarında korkutan deprem!

Yine deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklaması geldi

Son dakika haberi: AFAD'dan gelen açıklamaya göre Datça açıklarında 4,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Türkiye'de son dönemde sık sık meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar her an deprem olacakmış gibi davranılması ve tedbir alınması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD'ın son dakika geçtiği bilgilerlere Akdeniz'de deprem meydana geldi.

AFAD, az önce bildirdiği son dakika gelişmesinde Akdeniz'de 4.2 şiddetinde bir depremin olduğunu ifade etti. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu Datça'da hissedildiği vurgulandı. Depremin şiddeti 4.2 olarak ifade edilirken merkez üssü olarak Akdeniz herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor.

KANDİLLİ: 4,5 ŞİDDETİNDE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu ifade ederken depremin şiddetinin 4.5 olduğunu belirtti.

1999 depremi öncesinde görülen doğa olayı yeniden görüldü! Çok sayıda yılan...

Türkiye’nin 5’inci büyük gölü olan İznik Gölü’nde boylar 1 buçuk metreye yakın birçok yılan suyun üstünde görüntüledi. 1999 yılında yaşanan deprem felaketi öncesinde de bölgede çok sayıda yılanın su yüzeyinde görüldüğü iddia edildi