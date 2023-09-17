Yine CHP yine kavga! Blok liste tartışması ortalığı karıştırdı
CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından başlayan kavga artarak devam ediyor. Son olarak CHP Konya İl Kongresi'nde ortalık karıştı. 3 adayın yarıştığı başkanlık yarışında blok liste krizi çıktı. Taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü, tartışmalar yaşandı. Genel başkanlık için adaylığını açıklayan Özgür Özel'in de bulunduğu salonda Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın rahatsızlık geçirdiği, bazı ilçe teşkilatlarının da tepki olarak salonu terk ettiği belirtildi.
Birçok il ve ilçede kongreler yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine kriz çıktı.
Konya'daki bir otelde yapılan il kongresinde 3 başkan il başkanlığı için yarışırken, blok liste krizi yaşandı.
TARAFLAR BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Blok-çarşaf liste tartışmanın ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü.
Partililer, tarafları ayırmak için araya girse de özellikle kalabalığın arasında kalan bazı kadın partililerin bağrışmaları kameralara yansıdı.
TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANI RAHATSIZLIK GEÇİRDİ
Genel başkanlık için adaylığını açıklayan Özgür Özel'in de bulunduğu salonda Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın tartışmalar yaşanırken rahatsızlık geçirdiği öğrenildi.
Bazı ilçe teşkilatlarının da tepki olarak salonu terk ettiği iddia edildi.
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