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30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:16:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:16:00

Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım başladı! İlginç görüntüler...

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı villanın bir bölümünde, imara aykırılık olduğu gerekçesiyle yıkım işlemi başlatıldı.

İlçede kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı Bitez Aktur Sitesi'ndeki villanın bir bölümünde imara aykırılıklar tespit edildi.

Bunun üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri, söz konusu adreste çalışma yürüttü.

Bir süre önce mühürlenen villanın giriş kısmında imara aykırı olduğu tespit edilen bölümde ilk aşamada kiremitler söküldü. Sonrasında yıkım çalışmalarına başlandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yapılan tespitler sonrasında Bodrum Belediyesine bir yazı yazarak, söz konusu villada ki imara aykırı bölümlerin tespitinin yapılmasını ve yıkım işleminin gerçekleştirilmesini istedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün bu talebi sonrasında, söz konusu villada belediyenin yapı ve imar ekipleriyle inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonrasında kaçak olduğu tespit edilen bölümler Bodrum Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Bodrum Belediye encümeni ise söz konusu kaçak bölümlerin tahliye edilmesi ve yıkılması yönünde karar aldı.

Bodrum Belediyesinin Özdil ailesine, kaçak olan yerlerin tahliyesi ve yıkılması verdiği süre dolunca villanın yıkılma süreci başladı.

Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğünce kaçak olarak yapıldığı tespit edilen jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletler ve 45 metrekarelik teras verilen süre dolduğu için Özdil ailesi tarafından yıktırıldı.

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